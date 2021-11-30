الأمم المتحدة تعلن برنامجاً لدعم المهاجرين العراقيين العائدين

شفق نيوز/ اعلنت الامم المتحدة يوم الثلاثاء عن تطوير التعاون مع العراق من اجل تعزيز خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي التي تقدم للنازحين والمهاجرين العائدين؛ وذلك من خلال ورشة تدريب أطلقها برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العراقية ومستشارية الامن الوطني.

وفي بيان على موقع الامم المتحدة، ترجمته وكالة شفق نيوز، افادت بان خبراء من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة قدموا تدريبا متخصصا في بغداد من 14 - 16 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، لنحو 25 من العاملين في وزارات الحكومة العراقية، ركز في جلساته على وضع الصحة النفسية في العراق، وفهم الاسعافات النفسية الاولية، والصحة النفسية في مواجهة الازمات، وفهم المحن والتوترات، ومهارات التواصل الفعال.

واوضح البيان ان هؤلاء المتدربين سيقدمون الدعم للنازحين العائدين لضمان إعادة دمجهم بشكل سلس في مجتمعاتهم، مضيفا ان هذا التدريب يستند على برنامج المصالحة المجتمعية وإعادة الدمج التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق لضمان عودة آمنة وكريمة للنازحين العراقيين ممن نزحوا نتيجة الحرب ضد تنظيم داعش، واعادة دمجهم.

ونقل البيان عن الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق زينة علي احمد قولها ان "برنامج الامم المتحدة الانمائي ملتزم بضمان عدم التخلي عن أحد في العراق، وإن دعم الصحة النفسية للعائدين ولكافة أفراد المجتمعات التي تشهد عودة للنازحين جزء حيوي من برنامجنا الذي يعمل على تنفيذ حلول دائمة للسلام والتماسك المجتمعي في العراق".

كما نقل البيان عن ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد زويتن قوله إن "الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة، وبالتأكيد لن يتم تحقيق التغطية الصحية الشاملة دون اهتمام خاص بقضايا الصحة العقلية، حيث يتزايد الطلب في العراق على خدمات الصحة النفسية وسط تفشي جائحة كوفيد-19 وبسبب أزمات النزوح والاوضاع الانسانية اللاحقة التي تؤثر على بعض مناطق البلد".

واضاف زويتن ان "هذا التدريب المشترك يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لتوسيع نطاق الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي حيث تشتد الحاجة إليه."

ونقل البيان عن المستشار الاستراتيجي في مكتب الامن الوطني سعيد الجياشي قوله ان تدريب "الفريق المكون من مختلف الجهات الحكومية جاء بناء على توجيهات رئيس الوزراء. ونشعر بالتفاؤل بأن يزيد هذا التدريب مهارات وفهم أفراد الفريق ويدعم قدراتهم لتقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي للاسر العائدة والنازحة".

وقال المستشار الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العراقية الدكتور عماد عبد الرزاق ان "لهذا التدريب أهمية لاكساب هذا الفريق القدرات وضمان جودة خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي لمن سيعودون إلى مجتمعاتهم من النازحين. وينبغي للوزارات الحكومية تقديم الدعم للفئات المهمشة كي يعودوا إلى موطنهم الاصلي واستعادتهم الطمأنينة".

وذكر البيان في الختام ان برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق اطلق في العام 2020 برنامجا لتعزيز التماسك المجتمعي مدته خمس سنوات خاصا بتعزيز وجود مجتمعات أقوى ومسالمة اكثر في كل أنحاء العراق، مدعوما من حكومات الدنمارك والمانيا واليابان وهولندا.