الأمم المتحدة تطالب بحذف مادتي "الشرف" و"التأديب" من قانون العقوبات العراقي

شفق نيوز / أدانت الأمم المتحدة، يوم الأحد، ما وصفته بـ"القتل البغيض" للبلوغر العراقية طيبة العلي، معتبرة هذا الفعل تذكيراً مؤسفاً بالعنف والظلم الذي ما يزال قائما ضد النساء والفتيات في العراق.

وطيبة العلي، بلوغر عراقية، تبلغ من العمر 22 عاما، قتلت خنقا على يد والدها في محافظة الديوانية، جنوب العراق إثر "خلافات عائلية"، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية، يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت الأمم المتحدة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ما يسمى بجرائم الشرف وغيرها من أشكال العنف القائم على نوع الجنس، تنتهك حقوق الإنسان في العراق، ولا يمكن التسامح معها".

وأضافت أن "رغم بذل مؤسسات الدولة بعض الجهود لمكافحة أعمال العنف ضد المرأة، ما يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به من أجل الوقاية والحماية والمساءلة".

وحثت الأمم المتحدة، مجلس النواب العراقي، على "تعزيز الإطار المؤسسي، بما في ذلك إلغاء المادتين 41 والمادة 409 من قانون العقوبات العراقي".

وتنص المادة 41 من قانون العقوبات العراقي على (حق التأديب)، والمادة 409 المتعلقة بـ(جرائم الشرف) وتنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن الثلاث سنوات من فاجأ زوجته او أحد محارمه في حالة تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلها في الحال او قتل أحدهما او اعتدى عليهما او على أحدهما اعتداء افضى الى الموت او الى عاهة جسيمة".

ودعت المجلس النيابي، إلى "سن قانون يجرم صراحة العنف القائم على نوع الجنس، وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب تحسين الخدمات للناجين والمعرضين للخطر".

وطالبت الأمم المتحدة، الحكومة العراقية، بـ"دعم القوانين والسياسات لمنع العنف ضد النساء والفتيات، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصدي للإفلات من العقاب من خلال ضمان تقديم جميع مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة وحماية حقوق النساء والفتيات، حتى يتمكنّ من عيش حياة خالية من العنف والتمييز".