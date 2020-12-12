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تصنيف دولي يضع العراق بخانة "أشد" الدول تأثرا بالتغيرات المناخية

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-12T08:56:06+0000
تصنيف دولي يضع العراق بخانة "أشد" الدول تأثرا بالتغيرات المناخية

شفق نيوز/ اكدت الامم المتحدة والدول المشاركة قمة العمل المناخي، يوم السبت، أن العراق يدخل في خانة أكثر الدول تأثراً بالتغيرات المناخية، وهو بحاجة لإجراءات عاجلة لحماية البيئة، مشيدة بالخطوات التي اتخذها العراق بهذا الصدد.

وذكرت بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي)، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الامم المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وايطاليا وتشيلي، ستشترك في استضافة قمة العمل المناخي الطموحة، في الذكرى السنوية الخامسة لاتفاقية باريس التاريخية.

وقال المشاركون في تصريح مشترك، ان التغير المناخي هو واحد من أكثر القضايا الطارئة في عصرنا، حيث تعد قمة اليوم فرصة للبلدان للالتزام بمسار أكثر خضرة ومرونة واستدامة، كذلك وضع العالم على الطريق الصواب لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية العالمية والحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية الى 1.5 درجة مئوية.

واضافوا ان الأمم المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا اختارت رئيس جمهورية العراق، برهم صالح، للتحدث في القمة.

ورحب المشاركون في القمة، بمصادقة العراق مؤخراً على اتفاقية باريس والتزامه باتخاذ إجراءات جريئة وجديدة لتقليل الانبعاثات الكربونية وذلك من خلال تحقيق الانتقال الى الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتشجيع اشكال أكثر استدامة لوسائل النقل.

واشاروا الى انه من خلال العمل على نحو وثيق مع الأمم المتحدة، فأن العراق يحرز تقدماً نحو تعزيز قدرته على التماهي والتكيف مع تغير المناخ، لافتة الى ان العراق من أكثر دول العالم تأثراً بالمناخ، حيث تبرز الحاجة الى اتخاذ إجراءات مناخية عاجلة إذا أردنا حماية البيئة للأجيال القادمة.

وبينت بعثة الامم المتحدة في العراق، في البيان، ان القمة ستتضمن خطابات وأفلامًا إبداعية مع كلمات افتتاحية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكذلك الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

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