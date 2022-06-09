الأمم المتحدة تسجل ارتفاعاً "كبيراً" بظاهرة الزواج المبكر في العراق

شفق نيوز/ أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الخميس، وصول نسبة النساء اللاتي تزوجن قبل بلوغهن سن 18 عاماً في العراق 25.5% وبنسبة أقل في إقليم كوردستان، مشيراً إلى تنظيم مؤتمر بالتعاون مع الحكومة العراقية لمعالجة هذه "الظاهرة".

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "حسب نتائج المسح الوطني الاجتماعي والصحي المتكامل للمرأة العراقية الذي تم تنفيذه بالشراكة مع الجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كوردستان وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان - مكتب العراق للعام 2021, بلغت نسبة النساء اللاتي تزوجن قبل بلوغهن سن 18 عاما في العراق بلغت 25.5% بينما أظهرت نتائج المسح أن النسبة لنفس المؤشر في اقليم كوردستان 22.6 بلغت %".

وأضاف الصندوق الأممي "لوحظ مؤخراً ازدياد ظاهرة الزواج المبكر بشكل كبير في غضون السنوات العشر الماضية، وفي أحيان كثيرة تؤدي هذه الممارسة الى حرمان الفتيات و النساء من الوصول لعوامل التمكين وقد تضيف عبئًا وعقبات أمام تعليمها وتنميتها".

وبهذا الصدد و"لغرض تدارس الظاهرة ووضع المعالجات الفضلى وضمان زيادة الوعي بشأن انتشار هذه الممارسة الضارة"، أشار البيان الاممي الى أن "إدارة تمكين المرأة العراقية -الأمانة العامة لمجلس الوزراء الحكومة العراقية وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ستنظمان مؤتمراً وطنياً يعقد لمدة يومين لمعالجة ظاهرة الزواج المبكر في العراق".

وكان نائب الأمين العام لمجلس الوزراء فرهاد نعمة الله حسين ترأس، في 18 أيار 2022، الاجتماع التحضيري للقيادات العليا في محافظات العراق تمهيداً لانطلاق المؤتمر الوطني لمعالجة ظاهرة الزواج المبكر المزمع عقده في 11 حزيران المقبل، داعيا إلى تضافر الجهود والمساعي الجدية لخفض معدلات الزواج المبكر في إطار التزامات العراق بقمة نيروبي، والعمل على رفع معدلات الالتحاق في التعليم للإناث.

من جهتهم بين ممثلو صندوق الأمم المتحدة للسكان أهمية تعزيز البرامج المشتركة لتفادي الزواج المبكر، وتمكين الفتيات من تحقيق طموحاتهن من خلال التعليم والمسارات البديلة.