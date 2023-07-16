الأمم المتحدة تحذر من "نزوح وشيك" في أفقر محافظات العراق

شفق نيوز/ حذرت الأمم المتحدة، يوم الأحد، من "نزوح وشيك" في افقر محافظات العراق.

وقال غلام اسحق نائب ممثلة الامين العام للامم المتحدة جنين بلاسخارات في تغريدة على موقع التواصل تويتر، "التقيت أنا وفريق الأمم المتحدة مع المزارعين وقادة المجتمع المحلي في الرميثة".

وأشار إلى أن "المثنى، أفقر محافظات العراق"، مبينا أن 52٪ من سكانها يعيشون تحت خط الفقر، و 75٪ يعتمدون على الزراعة ويواجهون نقصًا حادًا في المياه".

وتابع قائلا "تقلصت أراضيهم الصالحة للزراعة من 50 ألف إلى 10 آلاف دونم"، لافتا إلى أن "الهجرة إلى المناطق المجاورة والنزوح وشيك".