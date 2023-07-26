الأمم المتحدة: العراق في زيادة مستمرة بالكثافة السكانية مقارنة بالدول المجاورة له

شفق نيوز/ أفاد مُمثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق نستور اوموهانجي، يوم الأربعاء، بأن العراق في زيادة مستمرة بالكثافة السكانية مقارنة بالدول المجاورة له، واصفا تلك الزيادة بأنها ظاهرة جيدة.

جاء ذلك في كلمة له خلال المؤتمر السنوي لمناسبة اليوم العالمي للسكان الذي اقامته وزارة التخطيط بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والجمعية العراقية للعلوم الإحصائية. والذي خُصص لمناقشة الواقع السكاني والبيئة واثر التغيرات المناخية، وبحضور عدد الوزراء والسفراء ومُمثلي المُنظمات الدولية .

وقال اوموهانجي في كلمة له خلال المؤتمر، ان العراق واجه العديد من الآزمات لذلك نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة الخطط والإستراتيجيات للوصول إلى إحتياجات الزيادة السكانية وبالنتيجة تحقيق الرؤية في تُوفّر حياة سليمة لجميع العراقيين ، إضافة إلى مُراجعة سياسة السكان .والتي تعدّ خطوة نحو الطريق الصحيح ، داعيا الجميع إلى المُشاركة في دعم هذه الرؤية لتحقيق التقدم والتطور.

وبين ان اختيار السكان والبيئة للمؤتمر هذا العام يعدّ مناسبا جدا. كون العراق في زيادة مستمرة في الكثافة السكانية مقارنة بالدول المجاورة له ، مشيرا إلى ان هذه الزيادة السكانية تعدّ ظاهرة جيدة وإيجابية ، مع وجوب ان تكون السياسات المُستخدمة حديثة وبيانات سكانية صحيحة وحديثة.

وأصدرت وزارة التخطيط، (الثلاثاء 11 تموز) بياناً بمناسبة اليوم العالمي للسكان قدرّت فيه التعداد السكاني في العراق بأكثر من 43 مليون نسمة، في حين أشرّت تراجعاً في معدل الخطوبة.

وقالت الوزارة في البيان إن عدد سكان العراق لهذا العام 2023 قُدّر بـ(43) مليونا و(324) الف نسمة حيث تبلغ نسبة النمو السنوي للسكان (2.5٪؜) .

هذا وتبلغ نسبة الذكور (50.5٪؜)، وتبلغ نسبة الاناث (49.5٪؜) من مجموع السكان، وفقا للبيان الذي أشار إلى أن تشكل نسبة السكان في الفئة العمرية تشكل اقل من 15 سنة حوالي (40٪؜) من مجموع السكان، فيما تبلغ نسبة السكان بعمر 15-64 سنة " (57٪؜)، ويشكل الشباب ضمن الفئة العمرية (15-24) سنة نسبة (28٪؜) من مجموع السكان.

وبحسب الاحصائية التي تضمنها البيان فإن حوالي (50٪؜) من السكان يرتكزون في محافظات (بغداد- نينوى- البصرة- ذي قار)، ويشكل سكان المدن (الحضر) (70٪؜) مقابل (30٪؜) نسبة سكان الريف.

ونوهت الاحصائية إلى تسجيل تحسن كبير في صحة الاطفال الرضّع ودون خمس سنوات بعد تراجع معدلات الوفيات ضمن هذه الفئة الى اقل من (20) وفاة لكل (100 الف) ولادة حيّة، وهو ما انعكس ايجابا على تحسن معدل توقع الحياة وارتفاعه الى (74) سنة.

ولفتت احصائية التخطيط إلى تسجيل تراجع في معدل الخصوبة من (3.66) عام 2018، الى (3.3) مولود للمرأة بعمر (15-49) سنة عام 2022.

وتابعت الوزارة بالقول إنه من المتوقع ان يدخل سكان العراق المرحلة الرابعة من مراحل التحولات الديموغرافية وصولا لدخوله مرحلة (الهبة الديموغرافية) التي تقل فيها معدلات الخصوبة الى مستوى الاحلال وتنخفض نسبة الفئات العمرية بعمر الاعالة مقابل زيادة نسب الفئات العمرية بسن العمل.