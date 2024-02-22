الأمطار والسيول تنقذ ديالى من كارثة وشيكة في فصل الصيف

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الموارد المائية في ديالى، يوم الخميس، عن تأمين الأمطار والسيول خزيناً مائياً يغطي احتياجات فصل الصيف المقبل وتبدد مخاوف الجفاف في المحافظة.

وقال مدير المديرية مهند المعموري لوكالة شفق نيوز، إن "الأمطار الغزيرة التي هطلت والسيول التي وردت لديالى خلال الأيام الماضية أسهمت بتعزيز الخزين المائي في المحافظة بمعدلات جيدة وأمنت ري الموسم الشتوي واحتياجات الصيف المقبل من مياه الشرب وسقي البساتين البالغة مساحتها قرابة 140 ألف دونم".

وأضاف المعموري أن "الأمطار بددت 90‎%‎ من مخاوف الجفاف وأنقذت المحافظة من كارثة وشيكة ومحتملة خلال الصيف". وأشار الى أنه "يتم توجيه المياه والسيول بطريقة نظامية لخزنها والاستفادة منها، فيما تجري الاستعدادات لاستقبال أي موجات أمطار وسيول قد تحدث خلال الفترة المقبلة".

وشهدت المحافظات العراقية خلال الأسبوع الجاري وما قبله هطول أمطار غزيرة تسببت في بعض المناطق بفيضانات جارفة، كما تدفق سيول عبر الحدود العراقية الإيرانية بكميات كبيرة.