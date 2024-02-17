الأمطار والسيول تعيد الحياة لسدي مندلي والوند وتعزز خزين بحيرة حمرين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الموارد المائية في ديالى، يوم السبت، امتلاء سدي مندلي والوند، وتعزيز خزين بحيرة حمرين، نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال مدير الموارد المائية في ديالى، مهند المعموري، لوكالة شفق نيوز، إن "سد الوند البالغة طاقته الخزنية 38 مليون متر مكعب امتلأ بالمياه، فضلاً عن امتلاء سد مندلي البالغة طاقته 3 ملايين متر مكعب، نتيجة غزارة مياه الأمطار وتدفق السيول"، لافتاً إلى أن "هذه المياه يجري خزنها للاستفادة منها خلال فصل الصيف".

وأضاف المعموري، أن "السيول والأمطار الغزيرة عززت خزين بحيرة حمرين بإيرادات إضافية من المياه"، لافتاً إلى أن "الكميات الواردة أنقذت ديالى من خطر كان يلوح في الأفق خلال الصيف القادم وبشّرت بموسم جيد".

من جهته، أبلغ مصدر في وزارة الموارد المائية الاتحادية، وكالة شفق نيوز، بـ"امتلاء سدود الوند وقزانية ومندلي بالكامل، وزيادة مناسيب بحيرة حمرين بأكثر من 80 مليون متر مكعب، جراء السيول والأمطار الغزيرة التي تعرضت لها محافظة ديالى".