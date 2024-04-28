الأمطار والرياح الشديدة تعود مجدداً للعراق وتحذير من فيضانات

شفق نيوز/ أعلن الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الأحد، أن موجة الأمطار والعواصف الرعدية ستعود مجدداً لأجواء العراق اعتباراً من الغد وتستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، محذراً من غرق المناطق المنخفضة.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "البلاد تتعرض البلاد ابتداءً من الساعات الباكرة لصباح الغد إلى تقدم سحب ممطرة تتحرك في الأقسام الجنوبية في المثنى والنجف وجنوب الناصرية والبادية، وتتوسع عصراً في مناطق الفرات الأوسط بين متوسطة الشدة إلى خفيفة".

وأضاف "الحالة ستزداد وتتوسع نهار الثلاثاء في مناطق شاسعة من محافظات البلاد وتبلغ ذروة الأمطار يوميّ الأربعاء والخميس، وتشتد الأمطار في أماكن مختلفة وتختلف شدة المطر من مكان إلى آخر وغالباً غزيرة يغلب عليها الطابع الرعدي".

وأشار إلى أن "الأمطار تستمر حتى السبت المقبل يرافقها اشتداد الرياح الهابطة أثناء هطول المطر، وكذلك من المتوقع انخفاض درجات الحرارة بفارق نحو عشر إلى ثماني درجات في أغلب المدن خاصة يوميّ الأربعاء والخميس، وسيشعر المواطن بالأجواء الخريفية اللطيفة".

وختم الزيادي محذراً من غزارة الأمطار وغرق الأماكن المنخفضة.