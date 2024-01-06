الأمطار والحيوانات تعبث بخمس مقابر جماعية في سنجار

شفق نيوز/ تسببت الأمطار الغزيرة مؤخرا وعبث الحيوانات (الكلاب السائبة) بالحاق اضرار بخمس مقابر جماعية، لم تفتح حتى الآن، في اطراف قضاء سنجار غربي نينوى.

ونقل شاهد عيان (ماهر خيرو) وهو ناشط مدني لوكالة شفق نيوز، ان الامطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الماضية وعبث الكلاب السائبة الحقت اضرارا بخمس مقابر جماعية في منطقة (قزلكاند) غربي سنجار.

واكد خيرو، ان المقابر الجماعية الخمس تضم رفات 100 شخص بحسب إحصائيات المنظمات الانسانية المتخصصة وتعود للفترة التي هاجم فيها عناصر تنظيم "داعش" قضاء سنجار في آب 2014.

واشار الى ان ناشطين مدنيين زاروا مواقع القبور المتضررة ووثقوا الأضرار للضغط على الجهات المعنية بنبش المقابر واستخراج رفات المفقودين منذ أكثر من 9 سنوات.

كما أكد ان مناطق أطراف سنجار تحوي 92 مقبرة جماعية، مبيناً أن 55 مقبرة منها فقط فتحت حتى الآن.

وتعرض الايزيديين إلى جرائم إبادة على يد تنظيم "داعش"، حيث قتل وخطف مئات الإيزيديين من مناطق محافظة نينوى شمال العراق خلال اجتياحه للمحافظة وأجزاء أخرى من شمال وشمال غرب العراق في فترة ولاية رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي الثانية عام 2014.