"الأمطار مستمرة".. راصد جوي: بانتظار منخفض "أكثر غزارة" يوم الجمعة

شفق نيوز/ أكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار حتى الخميس المقبل، مشيراً إلى أن يوم الجمعة المقبل سيشهد عودة منخفضين ماطرين أحدهما سيكون غزيراً ويضرب مناطق شاسعة من البلاد.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "التوقعات تشير إلى استمرار هطول الأمطار حتى عصر اليوم في مناطق مختلفة، وغزارة الأمطار ستكون في محافظات بغداد ديالى واسط ميسان والبصرة، وستزداد اكثر غزارتها باتجاه مدن إقليم كردستان والموصل وكركوك".

وتابع الزيادي: "فيما ستكون الأمطار في باقي المدن أمطار متوسطة الشدة في مدن الفرات الأوسط والأجزاء الغربية"، لافتاً إلى أن "الحالة المطرية تنحسر آخر النهار وأول ساعات المساء في الأقسام الشرقية، بينما تستمر حتى الخميس شمالي البلاد".

وأشار الزيادي، إلى أن "الرياح تتحول بعد ظهر اليوم شمالية غربية نشطة"، مؤكدا "وجود منخفضين ماطرين يقتحمان أجواء البلاد، الأول الجمعة المقبلة ونوعه متوسط الشدة، فيما سيكون الثاني من النوع الغزير وسيضرب مناطق شاسعة من البلاد ويأتي في الأسبوع المقبل يوم 24 من شهر آذار الحالي".