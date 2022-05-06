الأمطار في إقليم كوردستان تمتد لمحافظات عراقية مع تراجع شدة الغبار في البلاد

شفق نيوز/ قال خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الجمعة، إن الأمطار ستستمر لغاية يوم غد السبت في إقليم كوردستان وستمتد لأربع محافظات بينها العاصمة بغداد مع تراجع شدة الغبار في عموم مناطق البلاد.

وقال عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، "الجمعة الغبار العالق و موجات الغبار الكثيف والمتوسط في مدن وسط وجنوب البلاد يواصل تأثيره منذ أكثر من 24 ساعة"، مردفا بالقول إن "التوقعات تشير لاستمراره نهار اليوم الجمعة لغاية قبل ظهر السبت في مناطق متفرقة من مدن وسط وجنوب البلاد".

ونوه إلى استمرار هطول زخات من الامطار الرعدية نهار اليوم وتستمر بفترات متقطعة يوم غد.

في مدن شمال البلاد قال عطية إن الأمطار تستمر هذا اليوم وتمتد غدا صباحا لتشمل شمال الانبار وصلاح الدين وربما شمال العاصمة وديالى ايضا على شكل زخات سريعة.

وأشار إلى أنه "تخف شدة التقلبات الربيعية في الوسط والجنوب وتخف معها شدة الغبار خلال ساعات نهار يوم السبت 7-5 وتستقر الرياح مؤقتا شمالية غربية".