الأمطار في العراق.. النموذج الأوروبي يتوقع موسماً فوق المعدل

شفق نيوز- بغداد

تشير أحدث توقعات النموذج الأوروبي (ECMWF Seasonal Forecast)، يوم الأربعاء، إلى هطول أمطار أعلى من المعدل العام خلال شهري كانون الأول/ ديسمبر 2025 وكانون الثاني/ يناير 2026 المقبلين، وذلك على مناطق واسعة من العراق وشمال الجزيرة العربية.

وبحسب ما ذكره الراصد الجوي العراقي صادق عطية فإن "هذه التوقعات الإيجابية تتطابق مع مخرجات التحديثات السابقة التي أشارت إلى نشاط منظومة جوية رطبة قادمة من شرق المتوسط وشمال البحر الأحمر، ترفع فرص الأمطار فوق المعدلات الطبيعية، خصوصاً في جنوب ووسط وغرب البلاد".

وأضاف عطية في تدوينة على "فيسبوك" عن تحديث النماذج المناخية الموسمية للأمطار المتوقعة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإنه من المرجح أن تتخلل الفترة موجات من المنخفضات المتوسطية المرفقة بجبهات هوائية باردة ورطبة.

وكان مرصد العراق الأخضر البيئي قد توقع في وقت سابق تأخر موسم تساقط الأمطار هذا العام في العراق حتى شهري تشرين الثاني/ نوفمبر أو كانون الأول/ ديسمبر، مشيراً إلى أن كميات الأمطار ستكون محدودة مقارنة بالسنوات السابقة، الأمر الذي قد يفاقم أزمة المياه ويمتد تأثيرها إلى محافظات الوسط بعد أن طالت المحافظات الجنوبية.

ويعاني العراق من أزمة مائية استثنائية أدت إلى جفاف العديد من الأنهر الفرعية ومساحات شاسعة من الأهوار والمسطحات المائية إلى جانب انخفاض مناسيب المياه في السدود الخزنية، جراء شح الأمطار وحرمان تركيا من حصص العراق المائية.

وتعرض العراق إلى أربعة مواسم جفاف خلال الأعوام (2017، 2021، 2023، 2025)، وكان الجفاف الأخير هو "الأقسى منذ نحو 80 عاماً"، بحسب الخبير البيئي أحمد صالح.

كما أكدت وزارة الموارد المائية العراقية في تموز/يوليو الماضي أن العام 2025 هو الأشد جفافاً منذ عام 1933، نتيجة قلة الإطلاقات من تركيا وإيران وتأثير التغير المناخي العالمي.

وبحسب تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي، يعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي، وقد خسر نحو 30% من أراضيه الزراعية المنتجة خلال العقود الثلاثة الماضية.