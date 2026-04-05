الأمطار تُنعش باطن الأرض في العراق.. ارتفاع لافت بالمياه الجوفية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، يوم الأحد، تسجيل ارتفاع في مناسيب المياه الجوفية القريبة من سطح الأرض في عدد من المحافظات، نتيجة موجة الأمطار الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وقال مدير عام المياه الجوفية في الوزارة ميثم علي خضير، لوكالة شفق نيوز، إن "الأمطار الحالية انعكست بشكل واضح على الخزانات الجوفية القريبة من السطح"، مبيناً أن "المياه الجوفية تختلف عن المياه السطحية من حيث سرعة الحركة والاستجابة للتغذية المطرية".

وأوضح أن "الخزانات الجوفية العميقة تحتاج إلى أكثر من موسم مطري رطب ولسنوات عدة حتى يظهر تأثير التغذية فيها، بينما يمكن ملاحظة تأثير الأمطار على الخزانات القريبة خلال فترة تتراوح بين عشرة أيام وعدة أشهر، اعتماداً على طبيعة التربة والشقوق الجيولوجية ومسافات التغذية".

وأشار إلى "عودة بعض عيون المياه في مدينة الموصل للجريان بعد نحو عشرة أيام من هطول الأمطار، فضلاً عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في مناسيب الآبار بأطراف محافظات واسط وميسان وديالى"، موضحاً أن "حركة المياه الجوفية بطيئة جداً مقارنة بالمياه السطحية، إذ قد تصل سرعة المياه السطحية إلى نحو 60 كيلومتراً يومياً، فيما لا تتجاوز سرعة المياه الجوفية نصف سنتيمتر يومياً، الأمر الذي يتطلب وقتاً أطول لاستقرارها داخل الخزانات الطبيعية".

كما أكد خضير، أن تأثير الأمطار يكون سريعًا في المياه الجوفية القريبة من السطح، بينما يحتاج ظهور تأثيرها في الخزانات العميقة، خاصة في صحراء الأنبار وأجزاء من الموصل والنجف وكربلاء والمثنى وأجزاء من البصرة، إلى فترات زمنية أطول.

وفي بيان سابق، أكدت وزارة الموارد المائية استمرار تنفيذ مشاريع حصاد المياه عبر استثمار مياه السيول والأودية الموسمية لتعزيز تغذية الخزانات الجوفية، مشيرة إلى أن الأمطار الأخيرة أسهمت أيضًا في تقليل الضغط على الآبار بعد إيقاف عدد من المضخات خلال فترة الهطول، ما أتاح فرصة لتعافي المناسيب الجوفية وتعزيز استدامتها.

وشهدت أجواء العراق موجة أمطار خلال الأيام الماضية، في عموم المحافظات خاصة الشمالية منها وإقليم كوردستان.

ويواجه العراق منذ سنوات أزمة جفاف متفاقمة، تُعد من أخطر التحديات البيئية في تاريخه الحديث، نتيجة التغير المناخي وانخفاض معدلات الأمطار، إضافة إلى التراجع الكبير في واردات المياه من دول المنبع كتركيا وإيران.