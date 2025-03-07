الأمطار تُغرق 7 مدن عراقية.. والحكومات المحلية "تستنفر" (صور وفيديوهات)

شفق نيوز/ تسببت موجة الأمطار، يوم الجمعة، بغرق الطرقات الرئيسية في العاصمة بغداد وبعض المحافظات الأخرى، فضلا عن تعرض مخيمات النازحين في الأنبار للأضرار بسببها.

وأظهرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو، غرق الطرقات في العاصمة بغداد، وبالتحديد منطقة الكرادة خارج، حيث غمرت المياه الطرقات وساوتها بالأرصفة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة شفق نيوز، بأن "نفق الجسر المعلق خرج عن الخدمة بسبب ارتفاع منسوب المياه، بالإضافة إلى قطع الطريق من تقاطع الخرطوم باتجاه نفق الزيتون، بسبب ارتفاع منسوب المياه داخل النفق"

وفي كربلاء، تكرر المشهد ذاته، حيث غرقت الطرقات، وبلغ منسوب المياه لإطارات العجلات، فضلا عن تحول بعض الطرق إلى طينية، وخاصة غير المعبدة منها.

وقد ورد لوكالة شفق نيوز، فيديو، يظهر غرق مخيم بزيبز في محافظة الأنبار، حيث دخلت المياه إلى الخيام، ما أدى لتضرر محتوياتها.

ولم تسلم طرقات محافظة بابل أيضا من الأمطار، حيث غرقت وتساوت المياه مع الأرصفة، وخاصة الرئيسية منها.

وعلى إثر موجة الأمطار، أعلنت قيادة عمليات بغداد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "إستنفار كافة الجهود وارسال العجلات الاختصاصية "الحوضيات"، لإسناد الدوائر الخدمية لسحب مياه الامطار".

من جانبه، أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "الاستنفار الخدمي التام لكافة الدوائر الخدمية والدفاع المدني والاسعاف الفوري، وندعو الاهالي لعدم التنقل بين الاقضية والنواحي لغاية الصباح وخاصة في الطرق الخارجية".

وأكد "لا توجد مخاطر للسيول والامطار طبيعية في الشريط الحدودي، ودوائر المجاري والدوائر الساندة لها متواصلة حتى الصباح لتصريف مياه الأمطار".

وفي المثنى، فقد أعلن فريق المتابعة الطارئ بالمحافظة، عبر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "نظرا لسوء الأحوال الجوية وإستمرار هطول الأمطار الغزيرة في مختلف مناطق المحافظة، ندعو جميع المواطنين إلى تقليل الحركة خارج المنازل إلا للضرورة القصوى، حفاظًا على سلامتكم وتجنباً لأي مخاطر قد تنجم عن تجمعات المياه أو السيول".

وأكد أن "كوادر الدوائر الخدمية في المحافظة، وبتوجيه مباشر من المحافظ، في حالة إستنفار تام لمعالجة الأضرار والمشاكل التي سببتها الأمطار، والعمل على تصريف المياه وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن".