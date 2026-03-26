الأمطار تُحيي نهر دجلة (صور وفيديو)

تشهد العاصمة بغداد ومحافظات العراق منذ أيام موجة أمطار غزيرة طال انتظارها، خاصة مع موسم الشتاء الذي لم يكن وفق التطلعات مع مخاوف مستمرة من جفاف يطال أغلب مناطق البلاد وانخفاض في مناسيب نهري دجلة والفرات.

ومع تزايد الغزارة المطرية، شهد نهر دجلة ارتفاعا كبيراً في مناسيبه، حيث وثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، صوراً ومقاطع فيديو من وسط بغداد، تُظهر الارتفاع الواضح والكبير في منسوب مياه دجلة، مع توقعات بزيادة أكبر في الأيام المقبلة بفعل السيول والأمطار القادمة من شمال البلاد.

وكانت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، قد أعلنت مساء أمس، تأثر البلاد بحالة جوية غير مستقرة نتيجة منخفض جوي سطحي مصحوب بكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا، متوقعةً تصاعد حدّة التقلبات خلال الساعات المقبلة.

وذكرت الهيئة في تقرير ورد لوكالة شفق نيوز، أن ذروة تأثير الحالة الجوية تبدأ من ليل الأربعاء وتستمر حتى ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة، مشيرةً إلى أن أغلب مدن البلاد ستشهد هطول زخات مطر رعدية متفاوتة الشدة، تكون غزيرة على فترات في مناطق وسط وجنوب العراق، تترافق مع نشاط للبرق والرعد.