الأمطار تواصل هطولها غداً الأحد في مدن العراق

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، مساء اليوم السبت، إلى تجدد فرص هطول الأمطار يوم غد الأحد في مناطق واسعة من مدن البلاد.

وذكر الراصد الجوي، صادق عطية، في تدوينة على "فيسبوك" تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "خرائط الطقس تشير إلى تجدد فرص هطول الأمطار يوم غد الأحد في مناطق واسعة من مدن شمال البلاد، نتيجة امتداد تأثير منخفض جوي يتمركز شمالاً باتجاه الأراضي التركية، ويترافق مع تبريد نسبي في الطبقات العليا يعزز من حالات عدم الاستقرار الخفيفة نسبياً".

ورجح عطية، أن "الأمطار تكون خفيفة إلى معتدلة الشدة في عموم المنطقة الشمالية، فيما تتهيأ فرص لهطول زخات خفيفة في مدن وسط البلاد بشكل متفرق وغير شامل، أما في مدن جنوب البلاد، فتكون فرص الهطول ضعيفة عموماً، مع تحسن طفيف ومتدرج خلال ساعات الليل وفجر يوم الاثنين".

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات العراق منذ أيام موجة أمطار غزيرة طال انتظارها، خاصة مع موسم الشتاء الذي لم يكن وفق التطلعات.

وأعلن مركز أعالي الفرات لأبحاث التنمية المستدامة في جامعة الأنبار، أمس الجمعة، تسجيل موجة سيول غير مسبوقة في وديان المنطقة الغربية من المحافظة، نتيجة الأمطار الغزيرة ما أدى إلى رفد نهر الفرات بكميات مائية تجاوزت ربع مليار متر مكعب خلال ثلاثة أيام.

ورغم المشهد الإيجابي الذي ترسمه المياه المتدفقة، إلا أن السيول تسببت بوفيات وأضرار مادية بالبنى التحتية كما أدت إلى عزل بعض القرى والمناطق، حيث غمرت المياه طرقاً رئيسية وأراضٍ زراعية، فضلاً عن تسجيل حوادث جرف لمواطنين ومركبات نتيجة قوة اندفاع المياه.

وفي وقت سابق من اليوم، عثرت الجهات المعنية في كركوك، على جثة الشاب (محمد عثمان) بعد رحلة بحث استمرّت ثلاثة أيام، إثر فقدانه جراء السيول التي اجتاحت مناطق جنوب شرقي المحافظة.

كما أفاد مصدر أمني، السبت، بوفاة صبي يبلغ من العمر 11 سنة غرقاً نتيجة السيول في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وأبلغ مراسل وكالة شفق نيوز، السبت، بانهيار جسر جلوى الشهير، وهو جسر مخصص للمشاة يربط بين منطقتي جلوى والميدان في مدينة خانقين شمال شرقي محافظة ديالى، وذلك بفعل شدة السيول المارة أسفله.

من جهتها اعلنت مديرية الدفاع المدني في كركوك، أمس الجمعة، إجلاء أكثر من 20 عائلة حاصرتها السيول في عدد من مناطق المحافظة، نتيجة موجة الأمطار الغزيرة الأخيرة، بحسب ما أبلغ به مصدر في المديرية وكالة شفق نيوز.