الأمطار تنقذ ٧٠ الف دونم من الزراعة الديمية في صلاح الدين

شفق نيوز/ أكد مسؤول حكومي في صلاح الدين، يوم الأربعاء، أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة أنقذت أكثر من ٧٠ الف دونم من الزراعة الديمية وعززت المخزون المائي لنهر دجلة.

وقال مدير الموارد المائية في المحافظة بسام عبد الواحد، لوكالة شفق نيوز، إن "الأمطار الغزيرة التي تساقطت أمس طبيعية لم تتجاوز ٥٠ ملم إلا أن شح الأمطار منذ عامين جعلها حدثا مهما ولم تتسبب بأي أضرار للزراعة".

وأشار الى أن "الأمطار الغزيرة أنقذت اكثر من ٧٠ الف دونم من الزراعة الديمية التي تعتمد على الأمطار"، مبينا أن "الامطار تساقطت في وقت قياسي وسط تفاؤل المزارعين من أصحاب الأراضي الديمية".

ولفت عبد الواحد إلى "قدوم سيول كبيرة جراء الأمطار من مناطق محيط صلاح الدين لكنها لا تهدد بغرق أو أضرار وستعزز المخزون المائي لبحيرة الثرثار".

وشهدت محافظة صلاح الدين يوم أمس الثلاثاء تساقط أمطار غزيرة دفعت المحافظة إلى تعطيل الدوام الرسمي لليوم الاربعاء وغدا الخميس.