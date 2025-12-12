الأمطار تنعش ديالى.. سد الوند امتلأ ومناسيب حمرين والعظيم ترتفع

شفق نيوز- ديالى

كشفت مديرية الموارد المائية في ديالى، يوم الجمعة، عن حجم الخزين المائي في المحافظة، بعد موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت للمحافظة وسائر مدن البلاد.

وقال مدير الموارد المائية في ديالى، مهند المعموري، لوكالة شفق نيوز، إن"موجة الأمطار الحالية كانت غزيرة وأنقذت محافظة ديالى من أزمة شح مياه قاسية، فيما أنعشت واقع الزراعة بمختلف المناطق بعدما كانت مخاوف الفلاحين كبيرة".

وأضاف المعموري، أن "كميات المياه الناتجة عن الأمطار الغزيرة والسيول أدّت لامتلاء سد الوند في خانقين وهو يضم الآن 39 مليون متر مكعب بعد ان كانت مناسيبه أقل من النصف، فضلا عن وصول مناسيب سد العظيم الى قرابة 20‎%‎ بعدما بعدما كانت صفر وعززت الان بنحو 250 مليون متر مكعب من طاقته الاستيعابية الكلية التي تقدر بمليار و600 مليون متر مكعب".

وأشار الى أن "مناسيب بحيرة حمرين ارتفعت بالوقت الراهن من 20‎%‎ او أقل الى 30‎%‎، إذ تجاوز خزينها الحالي 800 مليون متر مكعب من طاقتها الاستيعابية الكلية البالغة مليارين و450 مليون متر مكعب"، مؤكدا أن "هناك طاقة خزنية كافية لاستيعاب كافة الإطلاقات والسيول في بحيرة حمرين وباقي السدود في المحافظة".

ودعا مدير الموارد المائية، الى ضرورة الترشيد في استخدام المياه لمنع حدوث أزمة مستقبلية في الصيف المقبل حال كان هناك هدرا كبيرا في المياه، خاصة وان موسم الأمطار في بدايته وقد تكون المياه فيه أدنى من المتوقع ومستويات الطموح.