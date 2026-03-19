الأمطار تنعش خزين سد دوكان وتؤمن مياه الشرب والزراعة لكركوك

شفق نيوز- كركوك

أكد مدير الموارد المائية في كركوك، زكي كريم أحمد، يوم الخميس، أن وضع خزين المياه في سد دوكان شهد تحسناً ملحوظاً مقارنة ببداية الموسم، مشيراً إلى وجود ارتفاع ملموس في المناسيب، ما يعزز القدرة على تأمين مياه الشرب بشكل كامل خلال فصل الصيف لمناطق المحافظة كافة.

وقال أحمد في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن تساقط كميات كبيرة من الأمطار في الأيام الماضية أسهم بشكل مباشر في رفع المخزون المائي في نهر الزاب، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع يساعد على تلبية احتياجات السكان من المياه الصالحة للشرب، ويتيح تأمين المخزون الإستراتيجي للمحافظة خلال الأشهر الحارة.

وأشار إلى أن منسوب نهر الزاب شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال اليومين الماضيين نتيجة ورود سيول من المناطق الواقعة أعلى سد دوكان، وهو ما انعكس إيجاباً على مستوى التخزين في السدود وخزانات المياه، مؤكداً متابعة فرق الموارد المائية لوضع المناسيب بشكل مستمر لضمان الاستفادة المثلى من المياه المتاحة.

وحول الخطة الزراعية للموسم المقبل، أوضح أحمد أن القرارات ستصدر بعد اجتماعات مشتركة بين وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة لتحديد الخطة الزراعية بالاعتماد على المياه السطحية، مبيناً أن هذا التنسيق يهدف إلى إدارة الموارد المائية بكفاءة عالية وتجنب أي نقص محتمل خلال الموسم الصيفي.

وأضاف أن سدود نهر الزاب والمخزونات الحالية توفر فرصاً لاستدامة النشاط الزراعي وتلبية احتياجات الزراعة الصيفية في محافظة كركوك، ما يعكس أهمية التخطيط المسبق والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان استقرار القطاعين الزراعي والمائي، مع المحافظة على التوازن البيئي والموارد الطبيعية.

وأكد أحمد، أن مستوى التخزين الحالي يضع المحافظة في موقف جيد لمواجهة الصيف، مشدداً على ضرورة الاستمرار في متابعة المناسيب والسيطرة على أي موجات جفاف أو انخفاض محتمل في الموارد المائية، لضمان استقرار الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين والزراعة على حد سواء.

وشهد العراق خلال فصليّ الخريف والشتاء موجات أمطار متتالية تراوحت بين المتوسطة والغزيرة في مختلف المحافظات العراقية أسهمت برفع مناسيب المياه الأنهار والسدود والبحيرات بحسب تصريحات لوزارة الموارد المائية.