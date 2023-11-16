الأمطار تنجز "الرية" الشتوية في صلاح الدين

شفق نيوز/ اكدت مديرية الموارد المائية في صلاح الدين، يوم الخميس، إن الأمطار أنجزت "الرية" الأولى للخطة الشتوية و بمعدلات جيدة في مستهل الموسم الشتوي.

وقال مدير الدائرة بسام عبد الواحد لوكالة شفق نيوز، إن مناطق صلاح الدين شهدت امطاراً متفاوتة وبكميات جيدة مع بدء الموسم الشتوي، مبينا أن أعلى معدلات الأمطار تركزت في قضاء سامراء والتي تجاوزت 50 ملم واقلها في قضاء الشرقاط بأقل من 10 ملم.

وأشار عبد الواحد الى ان الامطار التي تعد مبكرة كانت انقاذا جزئياً للخطة الشتوية "زراعة القمح" ما يؤشر موسما مطريا مستمرا يؤمن المخزون المائي للخطة الزراعية دون مشاكل رغم الاعتماد الأكبر على مياه سد الموصل.

وأضاف، أن الأمطار نشرت أجواء التفاؤل بين المزارعين بموسم شتوي ناجح ومتميز يحقق المردودات والأهداف المنشودة.

وشهدت عدة محافظات أمطارا غزيرة ما دفع إداراتها المحلية الى تعطيل الدوام الرسمي بسبب انقطاع الطرق وغرق بعض المناطق العامة والسكنية.