الأمطار تنتهي مساء.. وموجة غبار متجهة نحو بغداد

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الأربعاء، عن انتهاء الأمطار مساء، فيما أشارت إلى تشكل موجة غبار في الموصل وستمتد نحو بغداد.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "️سحب ركامية رعدية ممطرة بتفاوت (لاتشمل كافة المناطق)، تؤثر حاليا في أجواء مدن وسط وجنوب البلاد وبعض مدن الشمال".

وأضافت أن موجة غبار متوسطة الشدة تتشكل جنوب الموصل تتحرك شرقا نحو بعض مدن الشمال وجنوبا نحو الانبار والعاصمة بغداد"، مبينة أن "فرص الامطار تنتهي هذه الليلة في كافة المدن، لكنها تستمر في مناطق متفرقة من مدن الجنوب يوم غد الخميس وكذلك يوم الجمعة مع امتدادها لبعض مدن الوسط على فترات".

وبينت "نؤكد أن الحالات الجوية الربيعية في الأغلب يكون هطول الامطار المصاحبة لها على شكل زخات متفاوتة في شدتها في اماكن محدودة، ولا تشمل بالضرورة أو تمتد لمساحات واسعة".