الأمطار تغادر العراق وتضرب موعدا جديدا الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ أفاد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، بأن التوقعات تشير الى انتهاء فرص تساقط الأمطار اليوم الخميس باستثناء تشكل سحب متفرقة.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن هناك توقعات بهطول أمطار غزيرة في الأقسام الشمالية يوم غد الجمعة.

وأوضح الزيادي، أن البلاد على موعد مطلع الأسبوع المقبل مع منخفض ممطر عالي الفعالية مجدداً يؤثر نهار الأحد المقبل ويستمر يومين اثنين ويؤدي إلى هطول الأمطار بين متوسطة إلى غزيرة في مناطق مختلفة.

واليوم الخميس، عطلت محافظات الديوانية والمثنى وذي قار وميسان جنوبي العراق، الدوام الرسمي بسبب غزارة الأمطار.