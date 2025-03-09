الأمطار تعود غدًا.. جولة شتوية جديدة في أجواء العراق

شفق نيوز/ توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الأحد، استمرار فرص هطول زخات من الأمطار خلال الليل، مع عودتها يوم غد الاثنين مصحوبة بالبرق والرعد في مناطق متفرقة، فيما تشهد الأنبار بؤرًا لغزارة الأمطار.

وقالت الهيئة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "فرص هطول زخات خفيفة من الأمطار تستمر الليلة في مناطق من الأنبار، نينوى، صلاح الدين، ديالى، واسط، السليمانية، كركوك، دهوك، أربيل، وأطراف شمال العاصمة بغداد".

وأضافت الهيئة أنه "نتيجة لبقايا التبريد في الطبقات العليا ووجود حمل حراري ناتج عن ارتفاع درجات الحرارة السطحية، ستعود فرص الأمطار يوم غد الاثنين، حيث ستكون خفيفة إلى معتدلة الشدة أحيانًا، مع فترات من البرق والرعد في مناطق متفرقة من مدن الوسط، الغرب، والشمال، إضافة إلى بعض مدن الجنوب، فيما يتوقع أن تشهد الأنبار زخات غزيرة من الأمطار".

وشهدت مناطق عدة في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية هطول زخات مطر متفاوتة الشدة، تخللتها موجات من البَرَد (الحالوب) في بعض المناطق، وأدت الأمطار إلى غرق الشوارع وتدفق السيول قرب المناطق الحدودية.