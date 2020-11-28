الأمطار تعطل الدوام الرسمي في محافظة عراقية

شفق نيوز/ قررت الإدارة المحلية في الديوانية، يوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة غداً الأحد على خلفية غرق أغلب شوارعها وأحيائها جراء تساقط الأمطار.

وقال المحافظ زهير الشعلان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تقرر "تعطيل الدوام في الدوائر والمؤسسات الحكومية والمدارس في عموم محافظة الديوانية عدا الامتحانات الوزارية".

واستثنى القرار "الدوائر الأمنية والخدمية".

وتسببت أمطار غزيرة بارتفاع منسوب المياه في شوارع وأزقة عدة مدن وبلدات في محافظة الديوانية، إذ تملك المحافظة بنية تحتية محدودة في قطاع شبكات صرف المياه على غرار معظم مناطق العراق.