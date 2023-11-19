الأمطار تعطل الحياة في "دواية ذي قار"

شفق نيوز/ طالب العشرات من المواطنين في قضاء الدواية بمحافظة ذي قار، يوم الاحد، الحكومة المحلية بالتدخل العاجل وفتح الطرق المؤدية للمدارس.

وذكر المواطنون لمراسل وكالة شفق نيوز، ان "المئات من الطلبة والمواطنين وأصحاب الأعمال باتوا يواجهون صعوبة التنقل أو الالتحاق بمدارسهم، نتيجة إغلاق طرقهم بعد هطول أمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين".

واضاف المواطنون، ان "الأحياء الأكثر تضررا في القضاء هي احياء الحكيم الأولى والثانية والصادق"، داعين السلطات المحلية بمركز المحافظة إلى "دعم القضاء بمادة السبيس لغرض فتح الطرق، حيث أن الوضع بات يرثى له