الأمطار الأخيرة تنعش نهري دجلة و الفرات واهوار العراق

شفق نيوز/ أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، الخميس، ارتفاع مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات وسدود العراق مع انتعاش الاهوار في الجنوب بعد الأمطار الأخيرة التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين.

وقال عضو اللجنة ابتسام الهلالي لوكالة شفق نيوز، إن "موجة الأمطار التي شهدتها المحافظات العراقية مؤخرا ساهمت في ارتفاع منسوب المياه في نهري دجلة والفرات والسدود العراقية، إضافة إلى إرتفاع طفيف لمنسوب المياه لبحيرة الرزازة وتحسين نوعيتها والتقليل من ملوحتها".

وأضافت أن "كمية الأمطار التي هطلت ساهمت في انعاش الاهوار في المحافظات الجنوبية وأدت إلى ارتفاع منسوب المياه فيها إلى اكثر من 50 سم وخاصة في اهوار الجبايش بعد أن كانت اقل من ذلك بكثير".

كما أشارت الهلالي، إلى أن "موجة الأمطار ساهمت في إنعاش المناطق الزراعية التي عانت من شح المياه خلال السنوات الأخيرة".

وكانت منظمة الجبايش للسياحة والبيئة في محافظة ذي قار جنوبي العراق قد أعلنت، يوم الثلاثاء، عن زيادة كبيرة بنسبة الاغمار المائي في الأهوار بعد موجة الأمطار الأخيرة التي هطلت في محافظات البلاد كافة.

واعلنت وزارة الموارد المائية، في وثت سابق من اليوم، أن الأمطار التي هطلت أمس الأربعاء على مناطق عدة في محافظات الوسط والجنوب كافة توزعت شدتها بين المتوسطة إلى الغزيرة، متوقعة ورود سيول من إيران إلى مناطق شرقي البلاد.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة فإن "هذه الأمطار ستساهم في تعزيز تصاريف نهر دجلة وايصالها الى المحافظات الجنوبية لتلبية المتطلبات كافة وخصوصا الرية الثانية من الزراعة الشتوية وتامين المياه للمناطق التي عانت من الشحة المائية وتعزيز هور الحويزة والاهوار الوسطى وهور ابو "زرگ" وتحسين بيئة شط العرب.

ويعاني العراق من شح المياه في الأنهر وكذلك تضاؤل كميات هطول الأمطار وموجات الجفاف بسبب قيام دول المنبع (تركيا وإيران) بقطع وتقليل حصته من المياه، إلى جانب التغير المناخي.