الأمطار الوفيرة تنعش بادية النجف و"الشبكة" تصبح وجهة للرعاة والسيّاح (صور)

أعلن مدير ناحية الشبكة في النجف، كاظم العبايجي، اليوم الأربعاء، أن بادية المحافظة شهدت انتعاشاً بيئياً وزراعياً ملحوظاً عقب موجة الأمطار التي هطلت هذا الموسم، ما أسهم في تحسين الواقع المائي وتنشيط الثروة الحيوانية والسياحة البيئية في المنطقة.

وقال العبايجي، لوكالة شفق نيوز، إن "بادية النجف تضم نحو 20 بركة مائية تمتلئ خلال مواسم الأمطار، وتبقى المياه فيها لمدة تصل إلى سنة كاملة، ما يوفر مورداً مهماً للرعاة وأصحاب المواشي".

وأضاف أن "المنطقة تضم أيضاً خزاناً مائياً كبيراً يتمثل بـ(خزان بحيرة النجف)، الذي يسهم في تعزيز الخزين المائي ودعم الاستقرار البيئي في البادية".

وأشار إلى أن "الأمطار الأخيرة رفعت مستويات المياه الجوفية، وحولت ناحية الشبكة إلى منطقة جذب للسياح ومربي المواشي القادمين من مختلف المحافظات العراقية".

وبيّن العبايجي أن "أسعار الأعلاف شهدت انخفاضاً ملحوظاً بعد تحسن المراعي الطبيعية، إذ كان سعر طن الأعلاف يبلغ نحو 400 ألف دينار، قبل أن ينخفض حالياً نتيجة وفرة الأمطار ونمو الأعشاب الطبيعية".

وأوضح أن "رعاة الأغنام والإبل استفادوا بشكل كبير من انتشار الغطاء النباتي في البادية، التي تحولت إلى مساحات خضراء واسعة بعد سنوات من شح الأمطار".

وناحية الشبكة (أو "شبچة" كما يسميها أهلها) هي ناحية حدودية عراقية نائية تابعة إدارياً لمحافظة النجف، تقع في عمق الصحراء الجنوبية الغربية على بعد حوالي 180-200 كم عن مركز مدينة النجف، وتبعد عن الحدود السعودية مسافة 75 كم تقريباً، وتشتهر بأنها طريق تاريخي للحجاج.