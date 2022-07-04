سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الأمانة العامة لمجلس الوزراء توجه باستذكار رحيل الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-04T15:20:20+0000
الأمانة العامة لمجلس الوزراء توجه باستذكار رحيل الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري

شفق نيوز/ وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء يوم الاثنين، باستذكار الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري.

وذكر بيان للامانة العامة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنها وجهت "الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بإحياء الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لرحيل الرمز الوطني، شاعر العراق والعرب، محمد مهدي الجواهري".

وطالب الامانة العامة "بوضع البيت الشعري الآتي: 

(أنا العِراقُ لساني قلبهُ ودمي      فراتُهُ وكياني منهُ أشطارُ) في أعلى المخاطبات الرسمية للأيام (٢٤ - ٢٨/٧/٢٠٢٢)".

ومحمد مهدي الجواهري ولد في 26 يوليو/ تموز 1899م بمدينة النجف العراقية، وتوفي في 27 يوليو/ تموز 1997 م، وهو شاعر عربي عراقي، يُعد من بين أفضل شعراء العرب في العصر الحديث. تميزت قصائده بالتزام عمود الشعر التقليدي.

related

طقس العراق يودع موجة البرد: ارتفاع بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة

Date: 2022-03-18 14:09:04
طقس العراق يودع موجة البرد: ارتفاع بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة

الأمن يعتقل رجلاً اتخذ أبنه شاخصاً للتدريب على عملية القنص جنوبي العراق

Date: 2022-05-03 09:28:19
الأمن يعتقل رجلاً اتخذ أبنه شاخصاً للتدريب على عملية القنص جنوبي العراق

العراق يسجل 775 اصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة

Date: 2021-01-30 11:41:30
العراق يسجل 775 اصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة

موجة جديدة من الامطار والثلوج تجتاح مدنا في العراق وتستمر حتى منتصف الاسبوع المقبل

Date: 2022-01-26 08:05:49
موجة جديدة من الامطار والثلوج تجتاح مدنا في العراق وتستمر حتى منتصف الاسبوع المقبل

العراق يعلن تسجيل خمس حالات اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-03-02 18:42:26
العراق يعلن تسجيل خمس حالات اصابة جديدة بكورونا

بعد أقل من يوم على تظاهرة احتجاجية.. سكان مجمع بسماية يتعرضون لعقوبة جماعية

Date: 2021-08-15 20:17:10
بعد أقل من يوم على تظاهرة احتجاجية.. سكان مجمع بسماية يتعرضون لعقوبة جماعية

الجواز العراقي بالمرتبة الاخيرة في حرية التنقل لعام 2020

Date: 2020-08-17 12:27:08
الجواز العراقي بالمرتبة الاخيرة في حرية التنقل لعام 2020

العراق يعلن 8 وفيات واصابة 83 شخصا باحدث احصائية حول كورونا

Date: 2020-03-12 18:44:50
العراق يعلن 8 وفيات واصابة 83 شخصا باحدث احصائية حول كورونا