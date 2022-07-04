الأمانة العامة لمجلس الوزراء توجه باستذكار رحيل الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري

شفق نيوز/ وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء يوم الاثنين، باستذكار الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري.

وذكر بيان للامانة العامة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنها وجهت "الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بإحياء الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لرحيل الرمز الوطني، شاعر العراق والعرب، محمد مهدي الجواهري".

وطالب الامانة العامة "بوضع البيت الشعري الآتي:

(أنا العِراقُ لساني قلبهُ ودمي فراتُهُ وكياني منهُ أشطارُ) في أعلى المخاطبات الرسمية للأيام (٢٤ - ٢٨/٧/٢٠٢٢)".

ومحمد مهدي الجواهري ولد في 26 يوليو/ تموز 1899م بمدينة النجف العراقية، وتوفي في 27 يوليو/ تموز 1997 م، وهو شاعر عربي عراقي، يُعد من بين أفضل شعراء العرب في العصر الحديث. تميزت قصائده بالتزام عمود الشعر التقليدي.