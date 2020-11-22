أمانة مجلس الوزراء تناقش آلية تخصيص 5 ترليون دينار عراقي لتمويل المشاريع

شفق نيوز/ ناقشت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الأحد، آليات تفعيل مبادرة البنك المركزي العراقي، التي تتضمن تخصيص مبلغ (5) ترليون دينار عراقي، لتمويل المشاريع الاقتصادية والتجارية والزراعية والخدمية والسياحية.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن أمينها العام حميد نعيم الغزي، أكد خلال ترؤسه اجتماع لجنة الأمر الديواني رقم (38) الخاص بتمويل المشاريع، أن "المبادرة ستنعش الاقتصاد العراقي خلال الفترة المقبلة، وتشجع عملية الاستثمار المحلية، من خلال استثمار الخبرات التجارية في شتى المجالات، والتي ستسهم في حركة السوق المحلية وتحريك عجلة الاقتصاد".

وأضاف البيان أن المجتمعين ناقشوا "الآليات الخاصة بمنح القروض الكبيرة والميسرة، عبر المصارف الحكومية، لإنشاء المشاريع السكنية والصناعية والتجارية والزراعية والسياحية، في عموم المحافظات، وتعديل الصيغة النهائية لتلك الآليات، لغرض إحالتها إلى رئيس مجلس الوزراء للمصادقة عليها والمباشرة بتنفيذها".

ولفت البيان إلى أن الاجتماع، حضره كل من رئيس هيئة المستشارين ونائب محافظ البنك المركزي، إضافة إلى المديرين العامين لمصارف التجارة العراقي والرافدين والصناعي، ومدير عام الدائرة الاقتصادية في الهيئة الوطنية للاستثمار.