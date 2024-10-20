الإمارات تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى العراق

شفق نيوز/ مددت طيران الإمارات، يوم الأحد، تعليق الرحلات الجوية إلى إيران والعراق حتى 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مما أثر على المسافرين.

وقررت طيران الإمارات، التي يقع مقرها الرئيسي في دبي، تعليق رحلاتها من وإلى إيران والعراق حتى يوم الأربعاء المقبل، بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وفي البداية، ألغت شركة الطيران هذه الرحلات حتى 8 أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن تمدد التعليق لاحقا حتى 16 من الشهر.

ويؤثر هذا القرار على أولئك الذين لديهم رحلات ربط عبر دبي، حيث لن يتم قبول الركاب الذين لديهم وجهات نهائية في بغداد أو طهران للسفر من نقاط المغادرة إلا بعد يوم الأربعاء المقبل.

بالنسبة للبنان، ستظل رحلات طيران الإمارات من وإلى بيروت ملغاة حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أو إشعار آخر.