الإمارات تلغي رحلات العراق وإيران الجوية لغاية 16 من الشهر الجاري

شفق نيوز/ أعلنت طيران الإمارات إلغاء رحلاتها من وإلى العراق (بغداد والبصرة) وإيران (طهران) حتى 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2024.

وقالت الناقلة في تحديث جديد إنه لن يُسمح للعملاء في رحلات عبور خلال دبي الذين وجهتهم النهائية هي العراق (بغداد والبصرة) وإيران (طهران) بالسفر من مطار مغادرتهم حتى 16 أكتوبر 2024 ويشمل ذلك اليوم.

وأوضحت الناقلة أن رحلاتها من وإلى بيروت تظل ملغاة حتى 15 أكتوبر 2024 ويشمل ذلك اليوم ،لن يُسمح للعملاء في رحلات عبور خلال دبي الذين وجهتهم النهائية هي بيروت بالسفر من مطار مغادرتهم حتى إشعار آخر.

وتابعت: يجب على العملاء المتأثرين بهذا الإجراء الاتصال بوكلاء الحجز للحصول على خيارات سفر بديلة أو التواصل معنا إذا كانوا قد حجزوا مع طيران الإمارات مباشرة.

ويُنصح المسافرون بالتأكد من صحة تفاصيل بيانات الاتصال الخاصة بهم عن طريق زيارة صفحة إدارة الحجز لتلقّي إشعارات التحديث.

وقالت: إننا نراقب الوضع في المنطقة باستمرار وعن كثب، ونبقى على اتصال وثيق مع السلطات المعنية في ما يتعلّق بالتطورات.