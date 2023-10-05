الإمارات تتراجع عن قرار منع تأشيرة الدخول للعراقيين الحاملين لجواز السفر الإلكتروني

شفق نيوز/ كشفت شركة الطيران الوطنية الإماراتية "فلاي دبي"، اليوم الخميس، تراجعها عن قرار يقضي بمنع منح تأشيرة الدخول للعراقيين الحاملين للجواز الإلكتروني.

وبحسب بلاغ نشرته شركة فلاي دبي للطيران، في وقت سابق من اليوم، فإن "دولة الإمارات العربية المتحدة قررت منع منح تأشيرة الدخول على ضوء الجواز الالكتروني العراقي الجديد حتى إشعار آخر".

وقال مصدر مسؤول في الشركة لوكالة شفق نيوز، ان هذا "القرار صحيح، لكن تم التراجع عنه بعد صدوره بساعتين".

وبين المصدر، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه ان "العراقيين يستطيعون التقديم على تأشيرة دخول الإمارات ممن يحملون الجوار العراقي القديم او الجواز الالكتروني العراقي الجديد، فلا توجد أي قيود أو شروط، والوضع عاد الى طبيعته".