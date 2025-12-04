"الألكسو" تعتمد بغداد عاصمة الطفل العربي لعام 2026

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الخميس، عن اختيار المجلس التنفيذي للمنظمة العربية "الألكسو" خلال دورته الـ124، بغداد عاصمة الطفل العربي لعام 2026.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم في الوزارة، حققت انجازا وطنيا رسخ حضور العراق في محافل الثقافة العربية، باعتماد بغداد أول عاصمة للطفل العربي لعام 2026، بعد موافقة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية (الألكسو) خلال دورته الـ124، على المقترح".

وبارك وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، بحسب البيان، "هذا الحدث المهم الذي يعزّز دور العراق بمحيطه العربي ويبرز حضوره الفاعل في ملفات الثقافة والتعليم ورعاية الطفولة"، فيما عد اختيار بغداد عاصمة الطفل العربي، "دليلًا على الثقة العربية المتنامية بالدور العراقي في صياغة المبادرات الثقافية والتربوية الداعمة للطفولة ومستقبلها".