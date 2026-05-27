الآلاف يحيون صلاة العيد في مرقد الإمام القاسم جنوبي بابل (صور)

شفق نيوز- بابل

أدى مئات المصلين والزائرين، صباح اليوم الأربعاء، في أول أيام عيد الأضحى، صلاة العيد في مرقد الامام القاسم ابن الإمام موسى الكاظم جنوب محافظة بابل، وسط أجواء إيمانية وروحانية.

وشهد المرقد توافد أعداد كبيرة من الأهالي والزائرين منذ ساعات الصباح الأولى لإحياء المناسبة الدينية، حيث ارتفعت تكبيرات العيد وابتهالات الدعاء في أرجاء المرقد، في مشهد عكس مكانة المناسبة وحرص المواطنين على أداء الشعائر الدينية بأجواء من الخشوع والتآلف.

كما تبادل المصلون التهاني عقب انتهاء الصلاة، فيما شهدت المنطقة المحيطة بالمرقد إجراءات تنظيمية لتسهيل حركة الزائرين وتأمين انسيابية الدخول والخروج خلال مراسم العيد.