"الآلاف بانتظاره".. قرار مصيري عن "توسعة" مقاعد طلبة الدراسات العليا في العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، اليوم الأربعاء، عن مصير "توسعة" مقاعد طلبة الدراسات العليا.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز إن "هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستجتمع يوم غد الخميس لاتخاذ قرار حاسم بشأن توسعة واضافة مقاعد طلبة الدراسات العليا الناجحين".

ويعد رأي هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي حاسماً لمصير "توسعة" مقاعد طلبة الدراسات العليا في كل عام، فيما كان شرط النجاح هو العامل الحاسم في خطة قبول طلبة الدراسات العليا في الامتحان التنافسي واستثناء الراسبين، مع إجراء مقارنة بين درجات الناجحين بعد ذلك لملء المقاعد المخصصة لطلبة الدراسات العليا وفق الخطة المعدة من قبل الوزارة.

وكانت لجنة التعليم العالي النيابية قررت، في 31 تموز 2023، استضافة الوكيل العلمي لوزارة التعليم ومدير البحث والتطوير فيها، لدراسة خطة قبول طلبة الدراسات العليا، فيما طالبت بدراسة الخطة الاستيعابية للجامعات.

كما ان اللجنة دعت، في 18 تموز 2023، وزارة التعليم العالي إلى وضع خطة لاستيعاب طلبة الدراسات العليا من دون "توسعة"، فيما اقترحت أن تستوعب الخطة ضمن العام الحالي أكثر من 20 ألف طالب.

ويطالب الطلبة المتقدمين للدراسات العليا خارج خطة الاستيعاب السنوية التي تعلنها وزارة التعليم العالي بضمهم ضمن مقاعد جديدة يشملون وهو ما يعرف بـ"التوسعة" السنوية، إذ تضيف بها الوزارة اعدادهم الى الطلبة الأصليين، فيما تشهد أبواب الوزارة تظاهرات مستمرة لهم.