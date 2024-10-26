الأكبر والأحدث في العراق.. افتتاح محطة نينوى لنقل المسافرين

شفق نيوز/ افتتح وزير النقل العراقي عبد الرزاق محيبس ومحافظ نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم السبت، محطة نينوى لنقل المسافرين، وهي الأكبر والأحدث على مستوى العراق.

وفي تصريح لوكالة شفق نيوز، قال محافظ نينوى عبد القادر الدخيل إن "وزير النقل افتتح محطة نينوى لنقل المسافرين في أيمن الموصل بحلتها الجديدة وطرازها الحديث بعد إنجاز كافة أعمال التنفيذ".

وأضاف الدخيل أن "المحطة تعد الأولى من نوعها على مستوى العراق"، موضحًا أنها مشيدة على مساحة 25 ألف متر مربع، وتتضمن مطاعم وكافيهات ودور لاستراحة السائقين وصالات انتظار مكيفة ومكاتب للنقل الدولي.