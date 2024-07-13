الأقل على مستوى العراق.. كركوك تسجل 86 جريمة خلال النصف الأول من العام

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم السبت، أن المحافظة سجلت أقل معدل للجريمة منذ عامين على مستوى المحافظات العراقية، حيث سجلت خلال النصف الأول من العام 86 جريمة فقط.

وقال المصدر وكالة شفق نيوز، إن "مكافحة الاجرام في قيادة شرطة كركوك تعتبر من الاقسام المهمة والتي تمتلك ضباط أكفاء يعملون على جميع الادلة وتتبع الجريمة والوصول إليها خلال فترة قياسية من حدوث أية جريمة، وهناك جرائم تم القبض عليها خلال 24 ساعة في كركوك".

وأضاف، أن "كركوك سجلت منذ بداية العام الحالي 86 جريمة تم تسجيل شكاوى رسمية لأصحابها مقسمة بواقع أربع جرائم قتل، و38 حالة سرقة دراجات نارية وهوائية، وحالة تسليب واحدة وغيرها، وهذا الجرائم التي وصل عددها 86 جريمة جميعها تم إلقاء القبض على منفذيها خلال وقت قياسي، وبعض الجرائم تم الكشف عنها في 24 ساعة".

وتابع المصدر أن "أغرب جريمة سُجِلَت هذا العام في كركوك، وربما الأغرب في العراق، هي قيام شخص بسرقة طائر الـ(بلبل) العراقي من أحد المنازل، وقام صاحب البلبل بتسجيل شكوى بأن طائره سُرِقَ من المنزل، وقام فريق تحرِ بالقبض على السارق، وإعادة الطائر لصاحبة الذي سجل الشكوى".

وأكد المصدر أن "العام الماضي سجلت محافظة كركوك 225 جريمة مختلفة بين قتل وسرقة وغيرها من الجرائم وجميع هذه الجرائم التي سُجِلَت تم القبض على الجناة فيها"، مبيناً أن "هناك جرائم لم توثق بصورة رسمية في مركز الشرطة، ولم يجرِ فيها التحقيق، فان المجرم قد يفرُّ من أيدي العدالة لذلك على أي شخص يتعرض لجريمة تسجيل شكوى رسمية، وعندها تأخذ الشرطة دورها".

وبين المصدر أن "قسم مكافحة الاجرام في شرطة كركوك والتي يديرها العميد قيس عامر ناجي وفريقه من الضباط والشرطة يُعد واحدا من أكفأ فرق التحري والبحث عن المجرمين وجرائم قتل نفذت خلال 24 ساعة قام الفريق بالقبض على منفذي الجريمة في كركوك".

وذكر المصدر أن "سرقات الدراجات النارية تعتبر واحدة من أكثر الجرائم التي تعيق عمل الشرطة، لأن في معظمها لا تحمل اوراقاً ثبوتية، لأنه في القانون الدراجة النارية مثلها مثل السيارة تسجل وتوثق باسم أحد الأشخاص، وتعاني الشرطة من عدم وجود أي أوليات للدراجات النارية، وهي في معظمها مسروقة، ويتم تداولها وبيعها بين شخص لآخر".

وأوضح المصدر أن "محافظة كركوك الاقل على مستوى العراق في أعداد الجرائم حسب الإحصاءات الرسمية، وهناك محافظات يتجاوز عدد الجرائم السنوية فيها اكثر من الف جريمة، وحتى هذا الشهر وثقنا 86 جريمة متنوعة وجميعها مكتشفة والوضع الأمني في المدينة مميز جدا بفضل التنسيق العالي بين جميع الاجهزة الامنية".