الأقاليم النيابية ترد قرار إعفاء مدير صحة نينوى ومجلس المحافظة: ليس من صلاحيتها "وثيقة"

شفق نيوز/ ردت لجنة الأقاليم النيابية، يوم الاثنين، طلب مجلس محافظة نينوى بإعفاء مدير صحة المحافظة بسبب وجود مخالفات قانونية.

وأظهرت وثيقة صادرة عن لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، التي خاطبت من خلالها مجلس محافظة نينوى أن "تعيين وإعفاء أصحاب المناصب العليا ليس من صلاحيات مجلس المحافظة".

وأوضحت الوثيقة أن "الامر لا ينطبق على منصب مدير الصحة واشارت اللجنة في الوثيقة الى وجود مخالفات قانونية ارتكبها المجلس باتخاذ قرار الاعفاء"

من جانبه قال مصدر في مجلس محافظة نينوى لوكالة شفق نيوز ، ان "الرد ليس من ضمن أعمال لجنة الاقاليم والمحافظات فلو كان الاعفاء لرئيس وحدة ادارية ( قائممقام او مدير ناحية) لكان الموضوع متعلق بأعمال لجنة الاقاليم النيابية".

واضاف ان الامر "ليس من صلاحياتهم وإنما فيه تجاوز للصلاحيات، وهو ليس الا تدخل سياسي من أحد النواب في لجنة الأقاليم النيابية".

وتابع المصدر "الأمر هنا تنازع بالصلاحيات والاختصاصات والفصل في ذلك يعود لمحكمة القضاء الإداري ثم المحكمة الادارية العليا وأخيراً المحكمة الاتحادية".