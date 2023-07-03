الإفصاح عن امتيازات جديدة لذوي الإعاقة في قانون مرتقب

شفق نيوز/ كشفت النائب عن الإطار التنسيقي ابتسام الهلالي، الإثنين، عن الامتيازات الجديدة التي سيتمتع بها ذوي الإعاقة في قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، فيما أشارت إلى إن مجلس النواب سيصوت على هذا القانون في الفصل التشريعي الجديد.

وقالت الهلالي لوكالة شفق نيوز، إن "قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة تم قراءته قراءة أولى في مجلس النواب وسيتم في الفصل التشريعي الجديد إكمال القراءة الثانية والتصويت على القانون".

وأضافت أن "قانون رعاية ذوي الاعاقة الجديد يحتوي على الكثير من من الامتيازات التي سيتمتع بها المشمولون بالقانون، ومن ضمنها تخصيص نسبة من الدرجات الوظيفية في الوزارات والدوائر مؤسسات الدولة، وان يتمتعون بامتيازات متشابهة ذوي الشهداء والسجناء السياسيين من ناحية القبول في الجامعات والمعاهد والدراسات العليا".

وبينت، أنه "لا يوجد أية مشاكل تعطل إقرار القانون في مجلس النواب سواء بعض الملاحظات الفنية سيتم تجاوزها عند القراءة الثانية للقانون".