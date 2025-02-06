الإفراج عن أول معتقل مشمول بقانون العفو العام في العراق

شفق نيوز/ اعلن النائب نايف الشمري في بيان مقتضب، اليوم الخميس، أن رئاسة محكمة الاستئناف افرجت عن أول معتقل مشمول بقانون العفو العام في محافظة ميسان.

هذا وشرعت المحاكم في محافظات العراق اعتبارا من اليوم بتنفيذ تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص رغم اعتراض المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية في البلاد.

وأصدرت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) يوم الثلاثاء الماضي، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات المقرة من مجلس النواب الا أن هذا الامر جوبه بالرفض الواسع من قبل قوى سياسية سنية، واخرى كوردية بنحو أقل.