الإفراج عن محافظ نينوى الأسبق نوفل العاكوب بعد شموله بالعفو العام

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر في محافظة نينوى، اليوم الأحد، بالافراج عن محافظ نينوى الأسبق نوفل العاكوب بعد سنوات من توقيفه على خلفية قضايا تتعلق بالفساد وهدر المال العام، وذلك بعد شموله بقانون العفو العام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الإفراج جاء بعد شمول العاكوب بقانون العفو العام، واستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بقضيته، مبيناً أن الجهات المعنية في المحافظة أكدت تسديد الالتزامات المالية المترتبة بحقه وفق السياقات القانونية، ما أتاح إتمام عملية إطلاق سراحه هذا اليوم.

وفي عام 2023، أصدرت محكمة جنايات نينوى الاولى، حكماً بالسجن المؤقت 15 سنة بحق محافظ نينوى الأسبق نوفل العاكوب.

وكانت هيئة النزاهة العراقية أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2020 تنفيذ أمر قبض بحق نوفل حمادي العاكوب محافظ نينوى الأسبق، مبينةً أن تنفيذ الأمر جاء بعد استحصال موافقة المحكمة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة بالمحافظة.