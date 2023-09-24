الإفراج عن إعلامي وحبس ناشط.. مرصد صحفي يدعو المسؤولين العراقيين إلى "الهدوء"

شفق نيوز/ طالب المرصد العراقي للحريات الصحفية، يوم الأحد، بإطلاق سراح المدون والناشط "أحمد الخزرجي" الذي مثل أمام محكمة في محافظة ديالى على إثر دعوى قضائية رفعتها نائب في البرلمان العراقي عن المحافظة بتهمة التشهير.

ودعا المرصد، عبر بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، المسؤولين الحكوميين والنواب إلى "الهدوء وعدم ممارسة دور الشرطي تجاه الصحفيين ووسائل الإعلام والتركيز على تقديم الخدمات للمواطن العراقي المغلوب على أمره".

وقد مثل الخزرجي أمام محكمة في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى اليوم الأحد وقررت إيداعه السجن حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

إلى ذلك أفرجت محكمة في بغداد عن مقدم البرامج علي الخيال الذي يواجه محاكمات عدة رفعت من جهات رسمية ومسؤولين بدعوى تمجيد حزب البعث المحظور.

وكتب الخيال على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي، إن "وكالة الاستخبارات الاتحادية أحالتني إلى محكمة التحقيق المركزي الخاصة بقضايا الإرهاب.. إحالتي إلى محكمة التحقيق بجرائم حزب البعث التي لم أشهده ولا يوجد من اقاربي حتى الدرجة السابعة من ينتمي لحزب البعث، وذلك بتهمة إهانة رموز الدولة والتطاول على الأحزاب والشخصيات السياسية والتحريض على التظاهر والاحتجاج والإضرار بأمن الدولة".