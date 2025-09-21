الإفراج عن عراقيين كانوا محتجزين في السعودية

شفق نيوز - بغداد

أعلن عضو مجلس النواب رائد المالكي، يوم الأحد، أن السلطات السعودية أفرجت عن عراقيين كانوا محتجزين لديها.

وقال المالكي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه قد "تأكد لنا خبر الافراج عن شبابنا المحتجزين في السعودية"، مردفا بالقول إنهم "سيعودون الى الوطن قريبا".

وكان المالكي قد كشف الـ20 من شهر آب/أغسطس الماضي لوكالة شفق نيوز عن وجود 9 عراقيين محتجزين داخل المملكة السعودية، مؤكدا التواصل مع سفارة العراق في المملكة من أجل الإفراج عنهم، في حين أشار إلى أن السعودية لم تتعامل مع ملفهم بإنصاف ولم توجه لهم أي تهمة.