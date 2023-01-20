الإفراج عن أشهر أطباء ديالى بعد أسبوع من اختطافه

شفق نيوز / أعلن مسؤول حكومي في ديالى، يوم الجمعة، الإفراج عن أشهر أطباء ديالى الذي اختطف قبل أسبوع من منزله في بعقوبة.

وقال قائممقام بعقوبة عبد الله الحيالي، لوكالة شفق نيوز، إن "الطبيب الذي اختطف (علي الحسيني) هو أشهر أطباء الأمراض النسائية في ديالى، قد عاد إلى منزله اليوم بعد أسبوع من اختطافه من قبل مجهولين".

وأضاف الحيالي، أن "الطبيب يتمتع بصحة جيدة وان اسباب الخطف لازالت غامضة حتى الآن".

إلى ذلك، أكد مصدر أمني، أن "أسباب الخطف كانت مطامع مالية من قبل الخاطفين، فيما لم تفصح الجهات الرسمية أو تؤكد وجود أي مساومات مالية مقابل إطلاق سراح الطبيب المخطوف".

وكان مصدر أمني في ديالى، قد أفاد الأسبوع الماضي، باختطاف الطبيب، من منزله في منطقة بعقوبة الجديدة واقتادوه الى جهة مجهولة لاسباب غامضة.

وودعت ديالى، منذ سنوات طويلة عمليات الخطف المنظمة للشخصيات الحكومية والأكاديمية بعد الاستقرار الأمني والإجراءات المفروضة في عموم الوحدات الإدارية.