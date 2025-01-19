الإفراج عن "رائد أبو حمرة" بعد 4 أيام من اعتقاله بتهمة المحتوى الهابط

شفق نيوز/ أفرجت السلطات العراقية، يوم الأحد، عن "التيك توكر" المدعو "رائد أبو حمرة" بعد 4 أيام من اعتقاله بتهمة المحتوى الهابط.

وظهر "أبو حمرة" في مقطع فيديو اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، وهو يشكر القضاء العراقي على "إنصافه" بقضيته، مضيفاً أن كل إنسان معرض للخطأ، متعهداً بعدم تكرار الأخطاء السابقة و"سأكون عند حسن ظن الجميع".

والأربعاء الماضي (15 كانون الثاني الجاري) اعتقلت قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية العراقية المدعو "رائد أبو حمرة" بتهمة المحتوى الهابط، وفقاً لأوامر قبض صادرة عن القضاء العراقي، بحسب ما قاله مصدر أمني لوكالة شفق نيوز.