الإفراج عن الفتاتين بقضية شبكة ابتزاز محافظ ذي قار المقال

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بالافراج عن الفتاتين بقضية شبكة ابتزاز محافظ ذي قار المقال، ضمن إجراءات العفو العام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات ذي قار، قررت الإفراج عن الفتاتين ضمن القضية المعروفة بشبكة ابتزاز محافظ ذي قار المقال مرتضى الابراهيمي".

وأضاف أن "الإفراج جاء بعد تنازل المحافظ و شمولهما بقانون العفو"، مبينا أن "احداهما هي المدعوة (حوراء) التي أدعى المحافظ أمام القضاء، انه متزوج منها زواجا منقطعاً ما يُعرف بـ (المتعة)".

يشار إلى أن مصدرا أمنيا في ذي قار، أكد يوم الأحد الماضي، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت قراراً بالإفراج عن اثنين من المتهمين في القضية المعروفة بابتزاز المحافظ المقال مرتضى الابراهيمي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن المحافظ المقال تنازل عن فتاتين اثنتين ضمن المجموعة المتهمة بابتزازه في ذات القضية، فيما من المتوقع أن يصدر قرار بالإفراج عنهما طبقاً لقانون العفو في الأيام المقبلة.

وأوضح المصدر، أن قرار الإفراج قد صدر استناداً إلى أحكام قانون العفو، بالإضافة إلى تنازل المحافظ عن المتهمين.

وأضاف المصدر، أن المحافظ أبقى على شكواه بشأن تهمة الابتزاز ضد عضوي مجلس محافظة ذي قار، محمد هادي (المحافظ السابق) وعمار الركابي.