"الإغماء" يهيمن على صلاة جمعة الصدريين في بغداد (صور)

شفق نيوز/ تعرض العشرات من المصلين في الصلاة الموحدة التي نظمها انصار التيار الصدري في بغداد، يوم الجمعة، الى حالات إغماء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في بغداد، إن "الصلاة افتتحت بخطبة الجمعة التي ألقاها ناصر الساعدي في مدينة الصدر، وبدأت بقراءة تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بخصوص الاعتداء الاسرائيلي على ايران، ومن بعدها تمت قراءة الخطبة المركزية من الصدر حول عيد الغدير".

واضاف ان "الصلاة شهدت حالات إغماء بين عدد من المصلين، وأفراد الحماية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، والوقوف والجلوس لوقت طويل تحت أشعة الشمس".

واليوم الجمعة، حمّل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الولايات المتحدة الامريكية مسؤولية تنفيذ اسرائيل عملية عسكرية ضد إيران، في حين دعا إلى إبعاد العراق عن هذه "الحرب" لعدم حاجة شعبه للدخول بصرعات جديدة.

وفي وقت سابق دعا الصدر أنصاره، إلى إقامة صلاة جمعة موحدة في عموم العراق بمناسبة عيد الغدير.