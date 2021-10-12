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الإغلاق وانتهاء العطلة يشل شوارع العاصمة بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-12T05:52:54+0000
الإغلاق وانتهاء العطلة يشل شوارع العاصمة بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الثلاثاء، بأن زخماً شديداً  أغلق طرقاً مهمة في العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "زخما شديدا شهدته، صباح اليوم، طرقاً مهمة في بغداد، بينها الشارع المؤدي الى المطار الدولي، وجسر ذو الطابقين وأحياء الكرادة والجادرية والقادسية ونفق الشرطة والمناطق الملاصقة، فضلاً عن طرق أخرى سريعة".

وعزا المصدر، سبب هذا الزخم المروري الى "انتهاء العطلة ومباشرة  الموظفين وطلبة الكليات والمعاهد بالدوام الرسمي".

هذا وأعلنت وزارة التعليم العراقية، اليوم، بدء العام الدراسي الجديد ودعت الجامعات والكليات الحكومية والأهلية إلى "التفاعل المسؤول"، وحثت على الالتزام بآليات الدوام التي أقرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

ومنذ يوم امس الاثنين، أغلقت القوات الامنية المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة العراقية بغداد وذلك ضمن اجراء لتأمين نتائج وصناديق الاقتراع العام الذي أجري الاحد.

 

 

 

 

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