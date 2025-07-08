الإعمار والإسكان العراقية تحصي مشاريعها: 326 بين منجز وقيد العمل والإحالة

شفق نيوز – بغداد

أحصت وزارة الإعمار والإسكان العراقية، يوم الثلاثاء، إجمالي المشاريع المنجزة والمستمر العمل فيها في المجمعات السكنية وقطاعات الماء والمجاري والطرق والجسور، فيما بلغت الأعمال المنجزة 147 مشروعاً والمستمر فيها العمل والمحالة والتي بصدد الإحالة 179 مشروعاً.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، لوكالة شفق نيوز، إن "مشاريع الإسكان سبق وأن عانت من تلكؤ في إنجازها خلال الفترات السابقة أسوة بباقي المشاريع، نتيجة الظروف التي مرت بالبلد والتي حالت دون إكمالها".

وأضاف الصفار "لكن حال استلام الحكومة الحالية مهامها، باشرت دائرة الإسكان بإعادة العمل في هذه المجمعات الموزعة على محافظات البلد كافة، حيث استطاعت إكمال إنجاز 6 مجمعات منها في محافظات الأنبار والديوانية وواسط وديالى والنجف، والعمل مستمر في 14 مشروعاً آخر، ومن المؤمل إنجاز عدد منها وصولاً لنهاية هذا العام".

وتابع "إضافة إلى إحالة عدد آخر منها للاستثمار وبالتعاون مع المحافظات حيث تم إحالة 9 مجمعات إلى الاستثمار وبصدد إحالة 7 مجمعات أخرى".

وفيما يخص مشاريع البنى التحتية، أكد الصفار، أن "الوزارة تعمل بالعديد من هذه المشاريع في كل المحافظات في قطاعات الماء والمجاري والطرق والجسور".

وبين "تعمل المديرية العامة للماء حالياً بـ29 مشروعاً وسبق وأن أنجزت 11 مشروعاً، وتعمل مديرية المجاري العامة بـ38 مشروعاً وسبق أن أنجزت 16 مشروعاً، وكذلك تعمل دائرة الطرق والجسور بـ82 مشروعاً بعد أن أنجزت 114 مشروعاً".

وأشار إلى أن "العديد من تلك المشاريع المنجزة كانت متلكئة في السابق، حيث تم إدراج بعض منها ضمن البرنامج الحكومي وخاصة تلك التي كانت قد وصلت إلى مراحل إنجاز متقدمة وتم إعادة العمل فيها وإنجازها، إضافة إلى ما تم إدراجه من مشاريع جديدة أخرى متعلقة بتحسين واقع الخدمات للمواطن".

وأكد الصفار في ختام حديثه، أن "العمل في تلك المشاريع متواصل وهناك متابعة مستمرة لإنجازها ضمن التوقيتات الزمنية المحددة".